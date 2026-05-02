McLaren confirma su avance y Norris lidera el doblete en la prueba corta de Miami

Norris, de 26 años, último campeón del mundo, que salió primero, ganó por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri, confirmando el avance, después del 'retoque' del muy controvertido nuevo reglamento técnico, de su escudería; que el año pasado revalidó título de constructores y que había tenido un flojo arranque de temporada, maquillado con el segundo puesto del oceánico en la última carrera, hace un mes, en Japón.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) acabó tercero una prueba que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que tras ganar el Suzuka se convirtió, con 19 años, en el líder más joven de toda la historia de la F1, concluyó en sexta posición. El boloñés había cruzado cuarto la meta, pero perdió dos plazas tras recibir una sanción de cinco segundos por vulnerar la norma del reglamento referida a los límites de pista, en una carrera que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron decimocuarto y decimosexto, respectivamente.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó décimo; y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), decimoséptimo, la segunda de las seis carreras cortas programadas esta temporada; en la que el inglés George Russell se benefició de la penalización de su joven compañero, se quedó con la cuarta plaza final y le recortó dos puntos en la general a Antonelli, que ahora lidera el Mundial con 75 puntos, siete más que él.

Lando salía primero, con su compañero Piastri en tercera posición y Antonelli entrambos; con Leclerc cuarto en parrilla, en la que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ocupaba la quinta plaza que -gracias a la penalización de Antonelli- acabaría siendo suya.

Russell partía sexto, por delante de Colapinto que, octavo en parrilla y décimo al final, salía desde la cuarta fila, al lado del siete veces coronado inglés Lewis Hamilton (Ferrari). En un 'sprint' que Sainz y Alonso afrontaban desde la decimocuarta y la vigésima plaza, respectivamente.

El talentoso piloto madrileño conservó el puesto, mientras que el doble campeón mundial asturiano, a bordo de un muy mal AMR26 del que se esperaba mucho y que lo único que ha conseguido es mejorar la fiabilidad, sin avanzar en lo que a prestaciones se refiere, remontó cuatro.

'Checo', que largaba decimoséptimo, y su compañero, el finlandés Valtteri Bottas, salieron con el neumático duro. Alonso y el otro Aston Martin, el del canadiense Lance Stroll -último en parrilla y decimoctavo al final-, con las gomas blandas. El resto lo hizo con el compuesto medio.

Norris salió bien. Antonelli lo hizo mal y perdió dos puestos de golpe, en favor de Piastri, que se situó segundo; y de Leclerc, que asumió la tercera plaza. Ocupando los puestos y el orden con los que acabarían subiendo al podio.

Sin grandes sobresaltos pero con advertencias a no pocos, por saltarse los límites de pista, a mitad de prueba, Russell había ganado un puesto, en detrimento de 'Mad Max', que rodaba sexto; y Colapinto se caía de la zona de puntos, en la que, tras avanzar dos plazas, entró su compañero, el francés Pierre Gasly, que era octavo en la 12, por detrás de Hamilton, que conservaba la séptima con la que cruzaría meta.

En la última vuelta, Alonso dio cuenta de 'Checo' y le arrebató la decimosexta plaza al bravo piloto tapatío, subcampeón mundial hace tres años y que, tras pasar fuera de la misma el curso pasado, regresó éste a la F1, con la nueva escudería, Cadillac; que se toma esta temporada a modo de adaptación.

En espera de la carrera de este domingo, prevista a 57 vueltas, para completar un total de 308,3 kilómetros, Mercedes sigue comandando el certamen, aunque Leclerc es tercero, ahora a trece puntos de Russell y a veinte de Antonelli. Hamilton es cuarto, con 43 puntos: diez más que Norris y con quince sobre Piastri.