Norris lideró doblete de McLaren en el sprint de Miami, que Antonelli acabó sexto

Norris, último campeón del mundo y que salió primero, ganó por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri, y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que fueron segundo y tercero, respectivamente; en una prueba que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, que había cruzado cuarto la meta, concluyó sexto, tras recibir una sanción de cinco segundos por vulnerar la norma del reglamento referida a los límites de pista.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) fueron decimocuarto y decimosexto en la carrera corta, que el argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó décimo; y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), decimoséptimo.

El inglés George Russell se benefició de la penalización de su joven compañero boloñés, se quedó con la cuarta plaza final y le recortó dos puntos en la general a Antonelli, que ahora lidera el Mundial con 75 puntos, siete más que él.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) acabó quinto este sábado, en una jornada que se completará a las cuatro de la tarde (las diez, en horario peninsular español: las 20.00 horas GMT) con la calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo.

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que fue séptimo, y el francés Pierre Gasly (Alpine) también entraron en los puntos que otorgaba, a los ocho primeros, la carrera corta del Gran Premio de Miami.