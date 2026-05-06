El español Izan Guevara tiene ganas de correr en Le Mans, aunque no sea de sus favoritos

Aunque recuerda que en Le Mans ha conseguido "buenos resultados en el pasado", y cita cuando subió al podio en 2022, aunque aclara que "en general, siempre me ha ido bien allí".

"Llegamos a Le Mans con buen ánimo después de Jerez, donde tuvimos algunos problemas, pero aun así demostramos que podemos aspirar a los primeros puestos y me siento muy bien sobre la moto y con mi pilotaje", explica Guevara en la nota de prensa de su escudería.

"Todo el equipo está haciendo un trabajo increíble, y nos esforzamos por estar entre los primeros y conseguir la mayor cantidad de puntos posible", reconoce el piloto español.