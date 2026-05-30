CNR-FIA/Codasur: Fau Zaldívar domina la primera etapa del Rally del Guairá

(VILLARRICA. Enviados especiales: Derlis Santacruz, Gustavo Machado, Pablo Pérez y César Gómez) Después de las suspensiones de ayer (Shakedown y PSE 1 Nocturna), debido a las lluvias, finalmente el Rally del Guairá arrancó hoy y Fau Zaldívar, navegado por Marcelo der Ohannesian, en el Toyota GR Yaris Rally2, del MZ Racing, comanda las acciones al cierre de la primera etapa en la clasificación general de la categoría tracción integral y las clases principales (RC2A, del Nacional; y la CO, del Sudamericano), demostrando un superlativo nivel luego de sus recientes intervenciones en el WRC como en el ERC.

Si bien la organización del evento, que se disputa en simultáneo por el certamen nacional y sudamericano de la especialidad, decidió esta mañana que no se realizara la primera pasada al primer tramo de hoy, Yataity a Mbocayaty Este 1, de 15,6 kilómetros (por la cantidad de agua que quedó después de la inclemencia del tiempo ayer), sacó adelante una complicada jornada que tuvo finalmente 6PE, ya que el tramo nocturno de ayer se disputó en la parte final de la etapa 1 en el Parque del Guairá, en el que los aficionados disfrutaron del paso de todas las máquinas en un gran show en la fresca noche villarriqueña, que tuvo incluso hasta fuegos artificiales que le dieron un colorido especial a lo que definitivamente fue un extenso e intenso día.

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Fau, que marcó el “scratch” en cuatro de los siete tramos que se corrieron (Migue Zaldívar, en uno; y Gustavo Saba, en otro) acumuló un tiempo total de carrera de 37:34,80, dejando atrás a Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2), a 45,5 segundos, y a los argentinos Miguel Baldoni y Gustavo Franchello (Škoda Fabia RS Rally2), a 52,9, segundo y tercero respectivamente. Migue Zaldívar terminó cuarto, a 53,6 segundos del líder, mientras que el boliviano Sebastián Franco, a 56, completo el top 5.

F2: Luis Stedile y Raúl Franco destacan

En la F2 o tracción simple, el brasileño Luis Stedile, copilotado por Murilo Spironelo (Peugeot 208 Rally4), del TRP Rally Division, se puso al frente de la general por el Rally FIA/Codasur y la clase CO4, ganando tres de los seis tramos (uno, Iván Wasmosy (Peugeot 208 Rally4) y dos, Raúl Franco (Honda Civic Type R EP3), que lidera el Nacional y la RC4A), quienes sobresalieron hoy.

En las demás clases, todo quedo así:

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Por el Sudamericano (tercera fecha): En la CO2, tomó la punta provisional Joel Benítez (Mitsubishi Lancer Evo X).

Por el Nacional (cuarta fecha): En la RC2B, Bruno Llano (Toyota Etios R5); en la RC2N, Joel Benítez (Mitsubishi Lancer Evo X); en la RC4B, Kevin Stein (Honda Civic Type R EP3); en la RC4C, Gianluca Laterra (Toyota Etios) y en la RC5, Nelson Rolón (Volkswagen Gol). En la Light: En la RC2N, Frank Tilinski (Mitsubishi Lancer Evo VIII); en la RC4A, Carlos Miguel Vera (Toyota Runx Z); en la RC4B, Diego Cano (Toyota Runx Z) y en la RC4C, Hugo Enciso (Toyota Allex).

La segunda y última etapa se pondrá en marcha mañana a las 8:00, en el tramo de Coronel Martínez a Félix Pérez Cardozo (18,3 kilómetros), y con tres pruebas especiales que se repetirán en una ocasión, entre la mañana y tarde, para conocer a los mejores del Guairá, escenario que sin lugar a dudas tiene mucho para ofrecer todavía mañana, desde el punto de vista competitivo.