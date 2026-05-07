Alex Márquez destaca que tras su victoria "cambia mucho la situación"

"Cambia mucho la situación", asegura Alex Márquez en la conferencia de prensa realizada en el circuito 'Bugatti' de Le Mans, pero "con la misma mentalidad, con todo igual que siempre y para dar el máximo".

"Al final, haber ganado la anterior carrera no cambia nada porque empiezas de cero", explica el pequeño de los hermanos Márquez, vigente subcampeón del mundo de MotoGP.

"Ir a pistas diferentes y ver qué funciona o no, es algo que nos da un indicativo bastante claro y este año será interesante ver qué tenemos y qué no tenemos, ver si Jerez fue flor de un día o si lo podemos repetir", continúa Alex Márquez, quien no se confía tras la victoria porque "cambiaron las cosas demasiado de golpe de Austin y Brasil a Jerez".

"Hicimos cambios, pero cambios muy pequeños, y que cambie tanto de un fin de semana a otro no me fío; aquí habrá que empezar otra vez de cero y confirmar cosas", señala.

De las próximas citas del campeonato Alex Márquez fue claro al señalar que "primero tengo ganas de Francia y luego ya veremos qué pasa en Cataluña -una semana más tarde-, pero sí, al final son circuitos que se me dan bien, como Montmeló o Malasia... yo haría todo el campeonato ahí".

"Pero si lo quieres hacer bien y estar en el 'top tres' al final de año... esto es como LaLiga, pues dónde se ganan los títulos, cuando ganas fuera, y esto es lo mismo, en los circuitos donde sufres es también donde marcas la diferencia", compara Alex Márquez.

Ante la posibilidad de que llueva, Alex Márquez fue claro: "no me preocupa porque será para todos, hay que hacer una buen clasificación, un buen 'sprint' y luego, el domingo, ver a ver qué pasa, pero todos sabemos que la lluvia es bastante lotería y habrá que ser inteligente y acabar".

"En agua, siempre que sales puedes ser diferente en cada circuito, puedes tener problemas diferentes, de golpe te encuentras súper bien, de golpe súper mal, por eso digo que es lotería", insiste Alex Márquez.

Y recuerda que "el año el año pasado me caí dos veces en carrera en agua. Veremos. Es verdad que en Jerez este año iba bien, aunque me caí, pero luego hice quinto y las sensaciones no son malas".