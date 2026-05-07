Marc Márquez reconoce que "hay velocidad pero no hay consistencia"

"El potencial es el que marcan los resultados y los resultados marcan que hay velocidad pero no hay consistencia, entonces es ahí donde tenemos que fijar o intentar entender el por qué nos está faltando esta consistencia que el año pasado era nuestro punto fuerte, en todo tipo de condiciones, en todo tipo de pistas", explica el nueve veces campeón del mundo de motociclismo.
"Este año está siendo bastante más irregular, pero poco a poco creo que lo iremos solucionando, si bien es cierto que de momento, con los resultados que hemos mostrado, sobre todo los domingos, no se puede pensar en un título", reconoce Marc Márquez, quinto en la clasificación del Mundial de MotoGP desde el circuito francés.
Y reconoció que esa consistencia viene de "un conjunto de cosas" para recalcar que "nunca voy a achacar todo a la moto y nunca un equipo va a achacar todo al piloto, sino que es un 'mix' de cosas".
"En Jerez ganó una Ducati -ganó su hermano Álex Márquez-, entonces la moto significa que está para ganar y para luchar por el título, por lo que tengo que entender yo la manera de mejorar", reconoció.