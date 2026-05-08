La lluvia obliga a aplazar clasificación del Sonsio GP al sábado, mismo día de la carrera

Chicago (EE.UU.), 8 may (EFE).- La lluvia que cayó en Indianápolis obligó este viernes a aplazar la clasificación previa al Sonsio Grand Prix a este sábado, el mismo día en el que se correrá una carrera de la que el español Álex Palou (Chip Ganassi) ha sido campeón en las últimas tres ediciones.