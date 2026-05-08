Si el sábado hará frío, mirá lo que se pronostica para el domingo, lunes y martes

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), a través de la Dirección de Meteorología e Hidrología, ha lanzado una advertencia oficial sobre un evento de bajas temperaturas que se extenderá durante la primera mitad de la próxima semana.

Según el informe técnico, el fenómeno meteorológico se sentirá con mayor intensidad durante los amaneceres del domingo 10, lunes 11 y martes 12 de mayo.

En gran parte del país, las temperaturas oscilarán entre los 3 y 5 grados, aunque no se descarta que en ciertas zonas los valores sean incluso inferiores.

El boletín destaca que las condiciones son propicias para la ocurrencia de escarchas y heladas puntuales, un fenómeno que afectará con mayor énfasis a los departamentos del sur y sureste de la Región Oriental.

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El mapa de riesgo térmico detalla la siguiente evolución:

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Domingo 10: El frío se sentirá con fuerza en el extremo sur (Itapúa y Misiones) con mínimas de 4 grados. En Asunción y alrededores, se espera una mínima de 7 grados, mientras que en el Chaco las temperaturas rondarán los 8 a 10 grados.

Lunes 11: Será el día más crítico para el sur y este del país. Departamentos como Itapúa y Alto Paraná podrían registrar temperaturas de apenas 3 grados. Gran parte de la Región Oriental se mantendrá bajo el umbral de los 4 a 6 grados.

Martes 12: Se mantendrá el ambiente gélido, especialmente en el sureste donde persistirán las mínimas de 3 grados. En el Chaco paraguayo, las temperaturas podrían descender hasta los 6 grados en zonas como Boquerón.

Debido a la persistencia de estas marcas térmicas, las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente con personas vulnerables (niños y ancianos) y el resguardo de cultivos sensibles a las heladas.