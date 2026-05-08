Título “mau”: Hernán Rivas presenta renuncia a la Cámara de Senadores

El senador Basilio Núñez, presidente del Congreso Nacional, confirmó fnalmente que recibió “en propias manos” la renuncia de su colega Hernán Rivas (ANR), investigado por el supuesto uso de un título universitario de contenido falso.

Momentos antes, comunicación con ABC Color, el senador cartista Natalicio Chase (ANR, Partido Colorado), líder de la bancada del movimiento oficialista Honor Colorado en la Cámara Alta, ya había adelantado que Rivas decidió dar un paso al costado.

Hasta ahora, el oficialismo cartista en el Senado había cerrado filas en torno a Rivas, quien es investigado por denuncias que afirman que nunca cursó la carrera de Derecho y que se valió de un título universitario de contenido falso, de una universidad privada, para conseguir ser designado como representante del Senado en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano judicial encargado de evaluar el desempeño de jueces.

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Ayer jueves, la Corte Suprema de Justicia anuló el sobreseimiento definitivo del parlamentario que había decidido un juzgado, y ordenó que la causa vaya a juicio.

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“Insostenible”

El senador Chase admitió que la situación de Rivas se tornó “insostenible” para el cartismo en el Senado y que dejó de haber un “consenso” y “cohesión” en la bancada oficialista sobre el caso.

Ante esa situación, comentó Chase, se comunicaron con Rivas el presidente del Congreso, el senador Basilio Núñez; el propio Chase y el vicelíder de la bancada cartista en el Senado, Juan Carlos ‘Nano’ Galaverna.

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“Hablamos de la situación que veíamos venir, los análisis que estábamos haciendo respecto al caso al cual él está sometido”, dijo el senador Chase.

En esa conversación, según relató, el senador Rivas “comunicó que presentará su renuncia en las próximas horas”, una decisión que Chase atribuyó a una “iniciativa de él para sacar la discusión del Parlamento y llevarla al Poder Judicial, donde él va a poder defenderse”.

“Nos aliviana la carga que sea una iniciativa personal de él”, manifestó Chase.

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Título falso y amenazas

Durante años, el cartismo protegió y salvó a Hernán Rivas pese a las escandalosas evidencias sobre su título falso de abogado. En diciembre del 2023, fue blanqueado por el Senado, que rechazó la pérdida de investidura. En las últimas semanas, aumentó la tensión ante los nuevos datos que confirmarían a ilegitimidad del título pero los parlamentarios de igual manera evitaron destituirlo.

Incluso desde la Fiscalía fue reiterativamente salvado en un proceso judicial que recién ahora da algunas señales de avance luego de un intento de blanqueo.

El caso se reactivó luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anulara el sobreseimiento definitivo que lo beneficiaba en la causa vinculada a su presunto título falso de abogado.

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La Fiscalía acusa a Rivas por los supuestos hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, en el marco de las dudas sobre la autenticidad de su título universitario y matrícula profesional.

La Corte sostuvo que los hechos atribuidos al legislador deben ser discutidos en juicio oral y señaló que el Tribunal de Apelación realizó un análisis incorrecto sobre la prescripción y sobre las porciones fácticas incluidas en la acusación fiscal.

El proceso también estuvo marcado por las denuncias de amedrentamiento. La fiscala Patricia Sánchez, una de las agentes que impulsó la investigación contra Hernán Rivas, denunció haber recibido amenazas y mensajes intimidatorios relacionados con la causa, reportes que fueron minimizados por el ministro Emiliano Rolón.