MEC: Luis Ramírez se “deshace” de súper asesor vinculado al título de Hernán Rivas

Desde el Ministerio de Educación y Ciencias confirmaron que Luis Ramírez, ministro de Educación, decidió apartar de la cartera a su súper asesor personal, Hermann Weisensee, vinculado al título supuestamente falso del senador colorado cartista Hernán Rivas. Weisensee todavía era representante legal de la Universidad Sudamericana cuando ya asesoraba al titular del MEC.