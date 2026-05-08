MEC: Luis Ramírez se “deshace” de súper asesor vinculado al título de Hernán Rivas

Desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) confirmaron que Luis Ramírez, ministro de Educación, separó a Hermann Weisensee, del cargo de asesor personal en la cartera estatal. El ahora ex asesor está vinculado al caso del presunto título falso del senador colorado cartista Hernán Rivas.
Weisensee también se desempeña como asesor de Ramírez en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y, de hecho, suele participar de las sesiones ordinarias y extraordinarias de este organismo. Todavía no se confirma si también dejó de ser asesor en el Consejo.
En octubre del 2023, cuando Ramírez ya era titular de la entidad educativa, el abogado Hermann Weisensee, era representante legal de la Universidad Sudamericana, institución que dio el cartón presuntamente falso a Rivas.
En una nota con ABC Color, Weisensee avaló la legalidad del título presentado por el senador Hernán Rivas y aseguró que no existe ningún grado de irregularidad en el documento.
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