Nacionales
08 de mayo de 2026 a la - 12:00

MEC: Luis Ramírez se “deshace” de súper asesor vinculado al título de Hernán Rivas

El ministro de Educación, Luis Ramírez, junto a su asesor, Hermann Weisensee.
El ministro de Educación, Luis Ramírez (d), junto a su asesor, Hermann Weisensee en plena sesión del Cones.Gentileza

Desde el Ministerio de Educación y Ciencias confirmaron que Luis Ramírez, ministro de Educación, decidió apartar de la cartera a su súper asesor personal, Hermann Weisensee, vinculado al título supuestamente falso del senador colorado cartista Hernán Rivas. Weisensee todavía era representante legal de la Universidad Sudamericana cuando ya asesoraba al titular del MEC.

Por Rene Ramos

Desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) confirmaron que Luis Ramírez, ministro de Educación, separó a Hermann Weisensee, del cargo de asesor personal en la cartera estatal. El ahora ex asesor está vinculado al caso del presunto título falso del senador colorado cartista Hernán Rivas.

Weisensee también se desempeña como asesor de Ramírez en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y, de hecho, suele participar de las sesiones ordinarias y extraordinarias de este organismo. Todavía no se confirma si también dejó de ser asesor en el Consejo.

En octubre del 2023, cuando Ramírez ya era titular de la entidad educativa, el abogado Hermann Weisensee, era representante legal de la Universidad Sudamericana, institución que dio el cartón presuntamente falso a Rivas.

En una nota con ABC Color, Weisensee avaló la legalidad del título presentado por el senador Hernán Rivas y aseguró que no existe ningún grado de irregularidad en el documento.

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