Fiscalía revela la causa de muerte del niño de siete años en una escuela de Yrybucuá

El fallecimiento se registró en el patio de una escuela de la compañía Alemán Cue, del distrito de Yrybucuá. El pequeño, que cursaba el primer grado, se desvaneció en pleno recreo y fue rápidamente asistido y trasladado hasta el Instituto de Previsión Social (IPS) de Santaní, donde llegó ya sin signos vitales.

La familia y toda la comunidad educativa quedaron en shock y sin poder comprender la causa, debido a que el niño no presentaba problemas de salud. Por ese motivo, intervino el fiscal Carlomagno Alvarenga y se dispuso el traslado del cuerpo hasta la Morgue Judicial, donde se le practicó la autopsia.

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La pericia confirmó que la causa de muerte fue asfixia por broncoaspiración. El fiscal reveló que aparentemente el niño comió en gran cantidad y, en lugar de vomitar, el alimento pasó a sus pulmones, ocasionándole la asfixia.

“Nosotros inicialmente creíamos que podía ser una afección cardíaca porque el niño tiene familiares con ese problema de salud y creíamos que de repente no le habían detectado y se manifestó. Pero el patólogo confirmó que el corazón estaba sano y el problema fue la asfixia”, detalló.

¿Cómo se asfixió?

El fiscal Alvarenga detalló que la mamá del niño contó que el mismo almorzó cerca de las 12:00 y luego fue a la escuela, como es habitual. A las 14:00, el profesor les dio permiso para salir al recreo y allí fue que se desvaneció.

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“Él estaba en clases, salió para el recreo, lo que dijo el profesor del chico es que no pasaron ni dos minutos de que habían salido. Cuando él salió del aula ya le vio al alumno tirado en el suelo y a unos compañeritos formando un círculo alrededor de él mirándolo, el profesor tampoco lo vio corriendo”, detalló.

El patólogo Edwin Escobar detalló en su informe inicial que se encontraron restos alimenticios en su pulmón. “De acuerdo a lo que nos explicó el médico, aparentemente él hizo una suerte de vómito y, en vez de expulsar el vómito, broncoaspiró. Es posible que se haya movido bruscamente, que haya corrido, no sabemos con certeza, pero tenía una gran cantidad de alimentos. Evidentemente, había comido mucho”, detalló para ABC Color.

Luego de la autopsia, el cuerpo fue entregado a la mamá del pequeño, quien acompañó el traslado de vuelta a su comunidad en San Pedro.

El fiscal destacó que con este informe pericial se descarta cualquier acto violento como causa de muerte.