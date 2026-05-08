ABC en el Este
08 de mayo de 2026 a la - 12:43

¡Cuatrocientos kilos de monedas en las cataratas de Iguazú! ¿Qué harán con ellas?

Manos sosteniendo un recipiente negro con monedas en un entorno urbano cercano a las Cataratas de Yguazú.
Fueron retiradas unos 400 kilos de monedas en las Cataratas de Yguazú.Gentileza

Las monedas retiradas del río Iguazú, en la zona de las cataratas entre Puerto Iguazú y Foz de Iguazú en la Triple Frontera, serán destinadas a donaciones y al patrimonio numismático. En cada sequía, desde hace varios años, se retiran cientos de kilos de monedas del cauce. Esta vez fueron unos 400 kilos de monedas de diversos países, arrojadas por los visitantes como ritual para la buena suerte o para pedir un deseo.

Por ABC Color

Como en los primeros días de este mes el nivel del río Iguazú descendió varios metros, se pudo verificar el estado del fondo sobre el que caen las cataratas. En esta ocasión, el caudal del río Iguazú llegó a registrar niveles de 500 mil litros por segundo, frente a su promedio habitual de 1,5 millones.

Cada vez que esto ocurre, un equipo del Parque Nacional Iguazú realiza una limpieza del cauce, retirando todo tipo de desechos como botellas, tapitas, plásticos y, especialmente, las monedas.

En total fueron retirados 90 kilos de monedas en el sector argentino, cerca del balcón de la Garganta del Diablo, y 300 kilos en la zona de las pasarelas brasileñas.

Los responsables del parque explicaron a medios de países vecinos que esas monedas serán analizadas y separadas. Primero, los expertos en numismática deberán revisar cuáles tienen un valor simbólico más allá de su precio original y, posteriormente, las autoridades procederán a tomar una decisión al respecto.

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El resto de las monedas, aquellas que no tengan ningún valor simbólico o sean descartadas por los expertos en numismática, serán limpiadas y contabilizadas. Luego, ese dinero será destinado a dos merenderos de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones.

Falta de conciencia y costumbre

Las Cataratas del Iguazú recibe millones de turistcas al año. (EFE).
Las Cataratas del Iguazú recibe millones de turistcas al año. (EFE).

La gran cantidad de monedas es arrojada al río Iguazú por visitantes de todo el mundo que, desde hace décadas y todos los días, recorren el parque de las cataratas. Los turistas arrojan las monedas para pedir un deseo o para la buena suerte, pero esto genera impactos químicos y biológicos.

Las monedas se oxidan y liberan sustancias que alteran la calidad del agua. Además, especies acuáticas pueden ingerir estos objetos, confundiéndolos con alimento.

Turista cayó a las Cataratas del Yguazú al intentar tomarse una selfie

Tras el operativo de limpieza, las autoridades insisten en fortalecer la educación ambiental y buscan prevenir prácticas que comprometan la integridad del sitio. Las normativas de Brasil y Argentina prohíben acciones que alteren el ambiente, como arrojar residuos o dañar la fauna, por lo que lanzar monedas al cauce constituye una infracción ambiental.