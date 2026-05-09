Izan Guevara mantiene su hegemonía y establece un nuevo récord absoluto

Guevara ha conseguido un nuevo récord con un tiempo de 1:33.931, el único piloto que ha logrado rodar en ese segundo.

Como ya le sucediera a Ríos en Moto3, en su caso por problemas con el motor de su moto, pronto quedó descartado en la segunda tanda libre de Moto2 el español Alonso López (Kalex), quien se fue por los suelos en la curva ocho sin posibilidad de regresar a la pista, aunque por entonces era séptimo en la tabla de tiempos.

En esos minutos iniciales el registro de referencia lo marcó el belga Barry Baltus (Kalex), que rodó en 1:34.396 y 1:34.268, que ya era récord de la categoría al batir el récord que el año pasado estableció Manuel González con 1:34.315.

Baltus se situó por delante de un 'póquer' de españoles formado por Izan Guevara (Boscoscuro), el más rápido del primer día, Manuel González (Kalex), el líder del mundial, Daniel Holgado (Kalex) y Arón Canet (Boscoscuro), que poco después se fue al suelo en la curva siete.

De ese 'póquer' de españoles volvió a surgir la figura de Guevara, que se convirtió en el primer piloto en romper la barrera del minuto y 34 segundos para completar los 4.185 metros del circuito 'Bugatti' en 1:33.931, nuevo récord absoluto de la categoría.

Nadie pudo con Izan Guevara, que lideró la tanda libre por delante de Barry Baltus, el checo Filip Salac (Kalex), el español Manuel González y el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro).