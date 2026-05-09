El crudo testimonio de una mujer víctima de violencia: “Me va a matar”

Entre lágrimas y con visibles signos de angustia, Teresa Fariña relató el calvario que asegura vivir desde hace años junto a su expareja, Gabriel Cáceres, a quien acusa de violencia física, psicológica y constantes hostigamientos.

La mujer afirmó que ya recurrió a la comisaría, la Fiscalía y al Juzgado de Paz de Limpio, pero denunció que las medidas no alcanzan y que el miedo sigue marcando la vida de ella y de sus tres hijos, de 7, 9 y 11 años.

“Yo le dije a la fiscala: ‘¿Qué estamos esperando?’”, expresó. Según contó, teme terminar siendo víctima de un desenlace fatal si las autoridades no actúan con rapidez.

Cáceres cuenta con una orden de alejamiento vigente, dictada por el Juzgado de Paz de Limpio.

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“Los chicos se esconden cuando lo ven”

Teresa relató que sus hijos viven aterrados por la presencia de su padre y que incluso buscan esconderse cuando lo ven cerca de la vivienda.

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“El lunes él estaba paseando por acá y los chicos salieron corriendo. Me dijeron: ‘Papá ya está por acá. Nos escondemos’”, contó.

Según la denuncia, el hombre no solo hostiga a la mujer, sino también a los menores, a quienes supuestamente amenaza y maltrata verbalmente.

Uno de los episodios que más marcó a la madre fue cuando, según relató, el hombre insultó y amenazó a uno de los niños. “Te voy a hacer pasar por tu cabeza el vehículo”, recordó que le dijo a su hijo.

“Eso sí que me dolió, porque son sus hijos”, lamentó.

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Violencia física y años de silencio

La mujer reveló además que años atrás sufrió una brutal agresión física. Aseguró que su expareja la golpeó con un martillo y le provocó graves lesiones en el rostro.

“Me explotó un lado del ojo”, recordó entre sollozos sobre el ataque ocurrido hace unos 15 años.

Pese a la violencia, dijo que durante mucho tiempo soportó la situación por sus hijos y por dependencia económica.

“Ellos eran chicos todavía”, explicó.

Ahora, afirmó, fueron los propios niños quienes le pidieron vivir lejos de su padre. “¿Por qué no vivimos solos?”, recordó que le preguntaban.

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Denuncia hostigamientos y amenazas constantes

Teresa aseguró que, pese a la orden de alejamiento, el hostigamiento continúa. Relató episodios en los que el hombre habría intentado sacarla de la casa y llevado pertenencias del hogar tras discusiones.

También denunció que familiares de su expareja la contactan constantemente y que ella ya evita cualquier comunicación por temor.

“No quiero escuchar ni una palabra más”, expresó.

La mujer sostuvo que ya no piensa retirar la denuncia y que teme seriamente por su vida.

“Esta vez nunca más voy a retirar, porque este me va a matar”, afirmó.

Pide autorización para salir del país

Desesperada, Teresa pidió a la Justicia agilizar los trámites para poder regresar a Argentina junto con sus hijos y alejarse definitivamente de su agresor.

“Quiero volver con los chicos a Argentina. Eso es lo que quiero”, manifestó.

También solicitó garantías para vender bienes y resolver la situación judicial pendiente con su expareja.

Mientras tanto, asegura vivir prácticamente encerrada y con miedo permanente de cruzarse con el hombre o con miembros de su entorno familiar.

“No quiero morirme antes de llevar a los chicos otra vez a Argentina”, concluyó.