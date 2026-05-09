Ogier a un paso de lograr su octava victoria en el Rally de Portugal

Ogier, actual campeón del mundo, encara la última jornada con 21.9 segundos de ventaja sobre el belga Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally) y 25.8 respecto al finlandés Sami Pajari (GR Yaris Rally1), que podría repetir presencia en un podio mundialista.

Un pinchazo privó al sueco Oliver Solberg (GR Yaris Rally1) de luchar por el liderato, y ahora ve a Ogier a 49.6, todo un golpe para el piloto nórdico, que hasta el tramo 16 había conseguido dominar la clasificación tras una jornada en la que todo le iba muy bien.

El español Dani Sordo (Hyundai 120 N Rally1) es octavo a 3:44.7 y Jan Solans (Fabia RS) es undécimo a 9:18.7.