Siempre supo del acuerdo Léoz-Conmebol: esto explica el fiscal del caso contra Banco Atlas

Un documento publicado por ABC revela un acuerdo de resarcimiento de US$ 51,2 millones entre la administración de Alejandro Domínguez en Conmebol y la familia de Nicolás Leoz. En el pactol se consigna que el ente sudamericano de fútbol desiste de toda acción civil y penal.

El fiscal interviniente en la querella que impulsa la Conmebol, Francisco Cabrera, confirmó que el Ministerio Público incorporó a la investigación contra el Banco Atlas el acuerdo firmado entre la familia de Leoz y el ente sudamericano.

Según explicó, la incorporación formal del acuerdo permitió acceder a detalles más precisos sobre el resarcimiento económico realizado a la Confederación Sudamericana de Fútbol, aspecto que, afirmó, será considerado dentro del proceso penal.

“El acuerdo existente entre la familia y la Conmebol era ya un hecho conocido, pero no a nivel documental. En la última parte se incorporó el documento que da más detalles precisos sobre el acuerdo. Y por supuesto que eso es un hecho positivo dentro de la investigación, en el sentido de que existen consecuencias del hecho que han sido reparadas y, por lo tanto, van a ser valoradas también en su momento en la audiencia”, dijo.

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Reparación del daño refuerza hipótesis fiscal

Cabrera sostuvo que, para la Fiscalía, la existencia de una reparación económica tiene relevancia dentro de la causa porque refuerza la hipótesis de que existió un perjuicio contra la Conmebol.

Señaló que el daño habría sido posteriormente reparado, aunque aclaró que ello no implica que el hecho investigado deje de haber ocurrido.

“Para nosotros existe una implicancia importante porque significa, primero, que le da relevancia a que el hecho precedente ocurrió, que hubo un perjuicio a la Conmebol. Esto, de alguna forma, fue resarcido, pero tampoco deja eso de lado de que el hecho aconteció”, expresó.

Reparación económica no extingue la investigación

El agente del Ministerio Público indicó que la legislación contempla, en determinados casos, la posibilidad de extinguir acciones penales cuando existe una reparación integral o conciliación entre las partes. Sin embargo, aclaró que en esta causa en particular no corresponde una extinción automática por conciliación.

Explicó que existen hechos punibles que no solo afectan a víctimas individuales, sino también a otros bienes jurídicos, situación en la que la Fiscalía debe intervenir y evaluar eventuales salidas alternativas previstas en la normativa.

Cabrera manifestó además que, dentro de la investigación, también se analiza un eventual beneficio económico que habría obtenido la entidad financiera durante el tiempo en que los fondos estuvieron depositados en sus cuentas. Añadió que esa posición del Ministerio Público deberá ser debatida por las partes y posteriormente resuelta por el juez de la causa.

“Existen otros hechos que, al ser puramente defensivos, no solamente afectan a las víctimas en forma individual, sino que afecta también otros bienes jurídicos y, por lo tanto, se requiere a un consentimiento de parte de la Fiscalía o, por lo menos, te da la posibilidad de otra salida alternativa, pero no implica que el hecho no haya acontecido. Por lo menos, en este hecho particular, no permite una extinción por conciliación”, remarcó.

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Existen investigaciones separadas sobre otros bancos

Consultado sobre por qué la investigación se centra en Banco Atlas y no en otras entidades financieras mencionadas en documentos relacionados con el caso, Cabrera respondió que la denuncia específica que originó esta causa está dirigida contra esa institución bancaria.

Indicó que existen otras investigaciones vinculadas a diferentes bancos, tanto nacionales como internacionales, las cuales están asignadas a otros agentes fiscales. Señaló que no tiene participación en esos expedientes y que desconoce el desarrollo o resultado de dichas causas.

El fiscal rechazó además cuestionamientos sobre una supuesta selectividad en la investigación y afirmó que las denuncias fueron tramitadas de manera separada, aunque dentro de un contexto más amplio relacionado con el movimiento de fondos por distintas entidades financieras.

“La denuncia concreta sobre esta causa en particular es sobre esta institución financiera. Existen otras denuncias sobre otras instituciones financieras que también tuvieron vinculación, que están asignadas a otros agentes fiscales. En esas investigaciones yo no tengo intervención; por lo tanto, yo no sé cuál fue el desarrollo y el desenlace de esas. Pero, las denuncias y las investigaciones están separadas; o sea, no es que se tuvo una investigación selectiva, sino que hay una investigación amplia, pero particularmente ahora estamos hablando de esta investigación”, refirió.

Fiscalía ya conocía parte del acuerdo

Cabrera explicó que el Ministerio Público ya tenía conocimiento parcial de la existencia del acuerdo entre la familia Leoz y la Conmebol antes de acceder al documento completo.

En ese sentido, señaló que la propia entidad financiera conocía la operación, debido a que los fondos depositados en el banco fueron transferidos posteriormente a una cuenta de la Conmebol por instrucción de una de las beneficiarias del fideicomiso.

Añadió que lo que se incorporó recientemente a la investigación fueron los detalles integrales del pacto firmado entre las partes, lo que permitió ampliar la información disponible dentro del expediente.