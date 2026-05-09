Video: dueño de empresa de seguridad repele a tiros a asaltantes

El atraco armado y la balacera ocurrieron ayer en el interior de la empresa de seguridad privada denominada “Blinsegur E.A.S.”, ubicada en el barrio San Isidro de esta capital departamental. Resultó víctima el propietario identificado como Valentín Simeón Gimínez Vázquez (34).

Los presuntos autores del intento de robo eran dos personas, una de ellas portaba un arma de fuego. Ambos se movilizaban a bordo de una motocicleta presumiblemente de la marca Kenton, modelo GTR, color rojo, con chapa Mercosur.

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El afectado relató a la Policía que se encontraba en su oficina cuando ingresó al local una persona de sexo masculino con arma de fuego en mano, alertando que se trataba de un asalto, por lo que respondió a tiros.

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En el video de circuito cerrado se puede observar que el dueño del local y otra trabajadora estaban en la oficina cuando el asaltante ingresó apuntando con su arma de fuego. El propietario, que se encontraba a un costado, desenfundó su arma y comenzó a disparar varias veces.

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El presunto asaltante también respondió a tiros, pero fue sobrepasado y salió corriendo, al igual que su cómplice, quien lo esperaba en la vía pública.

La investigación quedó a cargo del fiscal de turno, Carlos Almada, quien dispuso que personal de Criminalística de la Policía levante todas las evidencias del lugar.