Bezzecchi, segundo, "muy contento" porque "no ha sido una carrera fácil"

"Ha sido superlarga", afirmó Bezzecchi, y añadió: "Cuando arrancamos y me puse delante, sinceramente pensé que me iban a adelantar relativamente pronto porque sabía que mi ritmo no era el mejor y no esperaba liderar durante tantas vueltas".

"Al final, cuando vi que estaba ahí, traté de dar el máximo para conseguir imprimir un buen ritmo, el máximo que tenía", señaló.

Marco Bezzecchi, sin embargo, reconoció que cuando vio que Jorge (Martín) adelantó a Pedro (Acosta) ya sabía "que él iba superfuerte, sobre todo al final de la carrera". "Y yo cada vez me sentía peor, así sabía que al final iba a llegar hasta mí", apostilló.

"No quise arriesgar demasiado para forzar la situación y que, a lo mejor, me acabase adelantando una vuelta más tarde", comentó Bezzecchi, quien aseguró que lo dio "todo" en un fin de semana difícil, que acabó "con una buena carrera esprint y un buen gran premio, así que muy contento".