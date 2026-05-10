Martín, Guevara y Quiles completan el dominio español en Francia

Martín protagonizó una magistral remontada desde la séptima posición, al no disputar la carrera el lesionado Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), lo que le permitió ganar una posición en la formación de salida, desde donde sin perder los nervios en ningún momento comenzó a remontar posiciones hasta la victoria.

El piloto de Aprilia suma así su primera victoria desde que lo hiciese por última vez en Indonesia en 2024, en aquella ocasión como piloto de Ducati y que al final de la temporada le hizo conseguir su primer título de MotoGP, y que permite al piloto madrileño situarse a sólo un punto de su propio compañero de equipo, el italiano Marco Bezzecchi, en la clasificación provisional del mundial de MotoGP.

Junto a él en el podio acabaron su compañero de equipo, el italiano Marco Bezzecchi, que lideró 24 de las 27 vueltas de carrera y, en el tercer peldaño, otro piloto de Aprilia, el japonés Ai Ogura, tras remontar desde la octava posición.

Una de las noticias más relevantes del fin de semana francés fue la ausencia en la carrera del vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que sufrió una fuerte caída durante la prueba 'sprint'.

En la misma Marc Márquez se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho que le obligó a pasar por el quirófano este mismo domingo en Madrid, en una intervención en la que también se aprovechó para extraer un tornillo de su hombro derecho que le tocaba el nervio distal.

El español Izan Guevara (Boscoscuro) dominó con autoridad una accidentada carrera de Moto2, que le permite ascender hasta la segunda posición en la provisional del mundial.

Junto a Guevara, otros dos españoles completaron el podio; el líder del mundial, Manuel González (Kalex), segundo, e Iván Ortolá (Kalex), tercero, a pesar de salir desde la decimocuarta posición.

Como ya sucediese en Moto3, la carrera se vio recortada de 22 a 14 vueltas por las condiciones atmosféricas, si bien el accidente que sufrió el español Jorge Navarro (Forward) en plena recta de meta cuando iba a comenzar el tercer giro, que obligó a mostrar bandera roja a Dirección de Carrera, dejó la misma reducida a escasamente nueve vueltas.

Y en todas las salidas que se produjeron no falló Izan Guevara, quien sentenció con autoridad su primera victoria de la temporada, la segunda en Moto2 y la décima de su carrera deportiva.

El líder del mundial de Moto3, el español Máximo Quiles (KTM) consolidó su posición en el campeonato al lograr una nueva victoria, la tercera de la temporada, en una accidentada carrera que dominó desde la primera hasta la última vuelta.

Quiles aumenta su ventaja en el mundial hasta los 115 puntos, 46 puntos más que Adrián Fernández (Honda) -segundo en la carrera-, que desbancó de esa posición a un Álvaro Carpe (KTM) que acabó por los suelos.

El tercer peldaño del podio lo ocupó el italiano Matteo Bertelle (KTM).

Máximo Quiles salió como una exhalación y fue el primero en pasar la variante de final de recta, en donde primero se iba por los suelos Brian Uriarte (KTM) y poco después también David Muñoz (KTM), que regresó a la carrera, y el neozelandés Cormac Buchanan (KTM) en la curva siete.

Sólo Adrián Fernández, el autor de la 'pole position', que hizo una mala salida, pudo irse tras el líder del campeonato al final de la primera vuelta, pero no pudo recortar distancias en las trece vueltas que duró la prueba, recortada en su distancia de las veinte iniciales por la lluvia.