Quiles, a pesar de la victoria, afirma que ha sido "una carrera muy difícil"

"Esta mañana no sabía qué iba a pasar, creo que ha sido el día que más nervios he pasado en mi carrera y por eso he tratado de pilotar tranquilo y ha salido muy bien", explica Quiles en la nota de prensa de su equipo.
"Al principio he podido sacar ventaja, aunque también me he arriesgado más, pero ya en las vueltas de formación me he visto con confianza para hacerlo", continúa.
"He podido pilotar muy fino y luego me he mantenido, aunque sin relajarme en ningún momento", afirma Máximo Quiles, quien ha reconocido que estaba pensando "en muchas cosas al mismo tiempo" pero que ha conseguido "gestionarlo bien".