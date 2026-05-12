David Alonso: "He trabajado mucho para rehabilitar el hombro"

Alonso, campeón mundial de Moto3 en 2024, arrastró molestias físicas durante todo el fin de semana, pero pudo superarlas el domingo y completar una positiva actuación para lograr la quinta posición en el circuito de Le Mans.

Aún sin estar al cien por cien, el madrileño, quinto en la clasificación del Mundial con 48 puntos, afirmó en declaraciones difundidas por su equipo que continúa trabajando en la rehabilitación de su hombro a falta de sólo de unos días para el Gran Premio de Cataluña, que se disputará del 15 al 17 de mayo en el Circuit de Barcelona-Catalunya (Montmeló).

“Estos días he trabajado mucho para rehabilitar el hombro. Me encuentro bien, pero tengo que seguir fortaleciéndolo para hacer un fin de semana más normal y poder pilotar de una manera más natural en todas las sesiones. Quiero volver a tener la puesta a punto anterior al Gran Premio de Francia: tuvimos que modificarla para sentirme más cómodo, pero estábamos haciendo un buen trabajo en las últimas carreras”, afirmó.

Por su parte, su compañero de equipo, el español Dani Holgado, corrió peor suerte en Francia, sufrió una fuerte caída en la primera vuelta y pudo salir tras la bandera roja, pero fue descalificado posteriormente al no llevar el guardabarros delantero.

Pese a caer al séptimo puesto de la clasificación general con 38 puntos, Holgado regresa a Barcelona, donde consiguió su primera victoria en la categoría intermedia tras salir desde la pole la pasada temporada, algo que le da "fuerzas" para seguir en la lucha por el título y olvidar la mala experiencia del Gran Premio de Francia.

"Tengo muchas ganas de llegar a Barcelona. El año pasado conseguí mi primera victoria en Moto2 después de un fin de semana muy bueno y va a ser especial competir allí. La carrera de Le Mans no fue como queríamos después de un fin de semana en el que fuimos constantes. He podido descansar un poco estos días y coger fuerzas para volver a darlo todo y pelear por estar arriba de nuevo”, indicó.

Así, los dos pilotos continuarán trabajando esta semana para llegar en las mejores condiciones y seguir dando pasos adelante en una categoría, donde el equipo CFMOTO Impulse Aspar Team continúa en segunda posición, con 86 puntos.