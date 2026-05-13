Bezzecchi y Martín, foco de atención en Cataluña, ante la ausencia de Marc Márquez

La caída y lesión de Marc Márquez, intervenido el pasado domingo en Madrid, deja al fabricante italiano Ducati con un solo representante en su equipo oficial, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, que deberá intentar plantar cara, junto al español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), al potente equipo Aprilia.

Entre Bezzecchi y Martín han logrado cuatro de las cinco victorias de la presente temporada para Aprilia, que convierte al fabricante de Noale en el más efectivo de lo que va de 2026, una situación que aunque complicada, intentarán revertir en las próximas carreras, sobre todo, los representantes de Ducati.

Hasta la fecha Aprilia y Ducati se han mostrado como las fábricas con los prototipos más efectivos y eficaces del campeonato del mundo de MotoGP, dejando un paso por detrás a las KTM RC 16 y ya dos o tres peldaños por debajo tanto a las Honda como a las Yamaha.

La victoria de Jorge Martín en Francia, tras una impresionante remontada tanto en la carrera esprint como en la carrera larga, le sitúa en la lista de aspirantes a la victoria en Cataluña, en donde no sabe todavía lo que es ganar en MotoGP, aunque fue segundo en 2022 y 2024 y tercero en 2023.

Su gran oponente en la pelea por la victoria debe ser su propio compañero de equipo, Marco Bezzecchi, que necesita mostrar sus 'galones' en una pelea mano a mano con su compañero de equipo para hacerse valer, si bien 'enfrente' tendrán al menos a tres de los pilotos de Ducati, 'Pecco Bagnaia, Alex Márquez y el también italiano Fabio di Giannantonio.

Tanto Bagnaia como Alex Márquez saben lo que es ganar en el trazado de la localidad de Montmelo, pues el italiano lo hizo en 2024 y el español en 2025, mientras que ni Bezzecchi ni Martín han logrado hasta el momento, algo que podría cambiar en la edición de este año.

El piloto con más victorias recientes es el francés Fabio Quartararo, aunque el rendimiento con su nueva Yamaha YZR M 1 V4 antoja complicado lograr ese objetivo salvo que se den unas condiciones muy especiales a lo largo del fin de semana en Cataluña, en donde los pilotos españoles buscarán ser 'profetas en su tierra'.

Entre estos, continúa buscando su primera victoria en MotoGP Pedro 'Tiburón' Acosta, al que siempre le falta 'un algo' para encaramarse a lo más alto del podio, aunque a pesar de ello es cuarto en la clasificación provisional del mundial, justo entre el italiano Fabio di Giannantonio y el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), que se subió por primera vez al podio de la categoría reina en Francia.

Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) es otro de los pilotos que puede tener la oportunidad de despuntar en el trazado Barcelona-Cataluña, después de un comienzo de temporada con muchos altibajos, tras el tercer puesto conseguido en la cita inaugural de Tailandia.

Algo parecido le sucede al español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), si bien en su caso esa situación es achacable a la lesión de la diáfasis del fémur izquierdo que sufrió entrenándose durante la pretemporada y de la que todavía no está plenamente recuperado.

El español Joan Mir, que salió de Francia con cuatro puntos, pero de sutura, tras su caída, y el italiano Luca Marini, no terminan de encontrar la 'senda' de los resultados con las Honda RC 213 V, y mucho menos el francés Fabio Quartararo y el español Alex Rins al manillar de las novísimas Yamaha YZR M 1 V4, que dan una de 'cal' y otra de 'arena' a lo largo de los fines de semana de gran premio, evidenciando que el nuevo proyecto de motor de cuatro cilindros con configuración en 'V' dos a dos, está todavía muy verde.