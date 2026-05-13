Quiles llega como sólido líder de Moto3, González cada vez con más contendientes en Moto2

El pupilo de Marc Márquez y Jorge Martínez 'Aspar' apenas ha cedido diez puntos de los 125 puntos que se han disputado hasta la fecha y con dos segundas posiciones como sus peores resultados en los cinco grandes premios disputados hasta la fecha, nadie cuestiona que es el principal favorito al triunfo en una categoría de neto color español.

Seis españoles entre los diez primeros clasificados así lo atestiguan, y a ellos se unen dos hispano argentinos, Valentín Perrone y Marco Morelli.

Pero la eficacia de Máximo Quiles, incluso sin partir desde la 'pole position', pues los domingos ha demostrado ser capaz de suplir los 'fallos' de las sesiones de entrenamiento con la maestría de un piloto mucho más veterano, le sitúan siempre en la pelea por el podio y Cataluña no será una excepción.

Aunque es obvio que Quiles no será el único protagonista, pues el madrileño Adrián Fernández (Honda) ha dado un paso adelante desde el Gran Premio de España disputado en el circuito Ángel Nieto (Cádiz) de Jerez de la Frontera con dos segundos puestos consecutivos, ambos, precisamente, tras Máximo Quiles.

Con ellos, Álvaro Carpe (KTM), quien seguro que querrá enmendar el error en forma de caída que cometió en Francia peleando por su primera victoria en el campeonato del mundo, además de David Almansa (KTM), Brian Uriarte (KTM) y Joel Esteban.

Entre los 'foráneos', los hispano argentinos Perrone y Morelli han demostrado un muy alto nivel en la categoría, junto al indonesio Veda Pratama (Honda), que en el año de su debut es quinto en el campeonato, y el italiano Guido Pini (Honda), que a pesar de llevar ya siete caídas en lo que va de temporada es séptimo en la tabla provisional por puntos.

Mucho más estrecha es la lucha en Moto2, en donde la victoria de Izan Guevara en Francia le ha situado a escasamente 9,5 puntos del líder, Manuel González, quien suele solventar con muy buenas actuaciones los domingos, sus en ocasiones discretas intervenciones de entrenamientos.

Pero ellos no son los únicos contendientes de Moto2, en donde el australiano Senna Agius (Kalex) ya acumula dos victorias en lo que va de temporada, que con una más de Daniel Holgado (Kalex), descalificado en Francia, completan el quinteto de ganadores de 2026 y no se antoja complicado que a esta lista se unen ya sea en Cataluña o otros grandes premios posteriores, más nombres propios.

Con capacidad y habilidad para ello están el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), el hispano colombiano David Alonso (Kalex), el neerlandés Collin Veijer (Kalex), el belga Barry Baltus (kalex), el checo Filip Salac (Kalex), el turco Deniz Öncü (Kalex) o el estadounidense Joe Roberts (Kalex).

Pero en la segunda cita de España también habrá que tener en cuenta, a la hora de buscar su minuto de gloria, a otros pilotos locales, como Iván Ortolá (Kalex), Daniel Muñoz (Kalex), Alonso López (Kalex), Alex Escrig (Forward), Sergio García Dols (Kalex) o Adrián Huertas (Kalex).