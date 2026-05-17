Álex Palou se mete en el 'Top-12' de las clasificaciones de las 500 Millas de Indianápolis

Palou completó las cuatro vueltas en el óvalo del Indianápolis Motor Speedway con un promedio de velocidad de 231.155 millas por hora, la undécima mejor marca del día.

"Sabíamos que sería una clasificación apretada. Las condiciones fueron complicadas al final. Estar en el Top-12 es enorme. Ahora tendremos tiempo para ajustar cosas", dijo Palou al acabar la primera sesión.

El sueco Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing) logró la mejor marca con un promedio de 232.599 millas por hora, por delante de David Malukas (Penske) y de Conor Daly (Dreyer & Reinbold Racing).

El mexicano Pato O'Ward (Arrow McLaren) también estará en el 'Top-12' con la novena marca (media de 231.248).

El 'Top-12' y el 'Fast Six', que definirán la parrilla de salida, se disputarán este mismo domingo a partir de las 16:30 locales (20:30 GMT).

La fuerte lluvia del sábado en Indianápolis obligó a aplazar a este domingo el primer día de las clasificaciones para la 110 edición de las 500 Millas.