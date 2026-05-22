'Checo' Pérez: Creo que optimizamos nuestro rendimiento, estoy satisfecho

"Creo que hoy hemos optimizado nuestro rendimiento, algo que me deja satisfecho", comentó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), subcampeón mundial hace tres y que, tras uno alejado de ella, retornó esta temporada a la categoría reina.

"Hicimos algunos buenos cambios antes de la 'sprint cuali' y estuvimos muy cerca de entrar en la SQ2, pero al final no hubo tiempo suficiente para que todos pudiéramos dar otra vuelta. Esperemos que mañana tengamos un buen sprint y nos podamos preparar bien para la calificación; y, después, para la carrera", apuntó el mexicano de Cadillac, con seis triunfos y 39 podios en la Fórmula Uno.

"Nuestro principal objetivo es aprender lo máximo posible antes de la carrera, sobre todo porque el domingo parece que las condiciones podrían ser complicadas", comentó el bravo piloto tapatío, en referencia a la posibilidad de lluvia durante la prueba del domingo, tal y como anuncian las previsiones meteorológicas.