'Checo' y Stroll, eliminados en primera ronda

El español Fernando Alonso (Aston Martin), que se accidentó -sin lamentar daños- en la tercera de las 14 curvas del circuito, provocó la interrupción, con bandera roja, a falta de un minuto y 46 segundos, de la ronda. El doble campeón mundial asturiano se clasificó con el decimocuarto tiempo, pero no disputará la SQ2, por lo que saldrá decimosexto este sábado.

El inglés Lewis Hamilton (Ferrari) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el preceptivo neumático de compuesto medio, los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, 13 segundos y 889 milésimas, 121 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial.

La segunda ronda (SQ2) se disputará a continuación.