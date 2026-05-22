Colapinto: Al no haber rodado en el ensayo, creo que hicimos un buen trabajo en la 'cuali'

"Si tenemos en cuenta que apenas rodamos en el primer (y único) entrenamiento libre, creo que hicimos un buen trabajo en la calificación para el sprint", comentó Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) y que viene de lograr, el primer fin de semana de este mes, al acabar séptimo en Miami (EEUU), su mejor resultado en la Fórmula Uno.

"La pista está muy sucia y tiene poco 'grip' (agarre), así que se necesita tiempo dentro del coche y muchas vueltas para seguir aprendiendo", opinó.

"Aprendí mucho durante la calificación para el sprint, fue una sesión muy dura, en la que creo que nos adaptamos bastante bien, por lo que felicito al equipo por tener el coche listo y preparado después de lo que había ocurrido en el entrenamiento", comentó Colapinto, que no pudo rodar en el único libre del fin de semana a causa de un problema en el acelerador de su Alpine.

"Creo que mañana podemos hacerlo mucho mejor una vez que hayamos tenido más tiempo en el coche después del sprint. Tenemos cosas que mejorar y creo que podemos encontrar algo más antes de la calificación", añadió el argentino este sábado en Montreal.