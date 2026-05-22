22 de mayo de 2026 a la - 18:30
Colapinto y Bortoleto, eliminados en la SQ2
Redacción deportes, 22 may (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), con el decimotercer tiempo, y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), con el duodécimo, quedaron eliminados este viernes en la segunda ronda de la calificación para la prueba sprint ('sprint shootout') del Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal y en la que, como era sabido, no salió el doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Aston Martin).
El inglés George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el preceptivo neumático de compuesto medio, los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, 13 segundos y 26 milésimas, 121 menos que su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari).
La tercera ronda (SQ2) se disputará a continuación.