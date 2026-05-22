Russell saldrá primero, delante de Antonelli, en el sprint de Montreal

Russell dominó la calificación para la prueba sprint ('sprint shootout') , en cuya tercera y decisiva ronda (SQ3) cubrió, con el preceptivo neumático de compuesto blando, los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, 12 segundos y 965 milésimas, 68 menos que su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial, que arrancará segundo.

Los dos McLaren, el del inglés Lando Norris -tercero- y el del australiano Oscar Piastri, saldrán en la segunda fila, en una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) afrontará desde la decimotercera posición; y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) desde la decimoséptima.

Los dos Ferrari, el del séptuple campeón inglés Lewis Hamilton -quinto- y el del monegasco Charles Leclerc, afrontarán la carrera -a un tercio del recorrido de la prueba dominical, es decir 23 vueltas para alrededor de 100 kilómetros-, en la que puntuarán los primeros ocho, desde la tercera hilera.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) arranca noveno, al lado de Sainz, desde la quinta fila.