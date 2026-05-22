Russell: Sienta bien, después de lo de Miami; nunca dudé de mis posibilidades

Russell, de 28 años, había acabado cuarto, el primer fin de semana de mayo, el último Gran Premio, el de Miami (EEUU), en el que Antonelli logró su tercer triunfo seguido y amplió a veinte puntos (100-80) la ventaja sobre él.

"Sienta bien, después de lo de Miami. Nunca tuve dudas, siempre supe de lo que soy capaz", comentó Russell, de 28 años, tras dominar la calificación para la prueba sprint ('sprint shootout'), en cuya tercera y decisiva ronda (SQ3) cubrió los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, 12 segundos y 965 milésimas, 68 menos que su compañero, con 19 el líder más joven de toda la historia de la Fórmula Uno, que arrancará segundo.

"Éste es un circuito único", manifestó Russell acerca del de Montreal, en el que ganó el año pasado y en el que firmó la 'pole' las tres últimas temporadas.

"Las mejoras se notan bien, creo que hemos dado en el clavo. Con las salidas estamos dando pequeños pasos adelante. No tenemos que salir volando", apuntó el inglés de Mercedes este viernes en Canadá.