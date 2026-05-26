El italiano Michele Pirro sustituirá al lesionado piloto español Alex Márquez

Alex Márquez sufrió una fuerte y grave caída durante la disputa del Gran Premio de Cataluña en la que se fracturó la clavícula derecha y la vértebra cervical C7, y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de la primera de las lesiones, requiriendo la inmovilización de la zona la segunda.

Así, Michele Pirro sustituirá a Alex Márquez al menos hasta después de la carrera de Hungría, en el nuevo circuito de Balaton Ring, y su regreso podría estar preparado para la siguiente cita, en el trazado de Brno, en la República Checa, el penúltimo fin de semana de junio.