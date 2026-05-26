Automovilismo
26 de mayo de 2026 a la - 10:35

El italiano Michele Pirro sustituirá al lesionado piloto español Alex Márquez

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Redacción deportes, 26 may (EFE).- El italiano Michele Pirro, piloto probador del fabricante italiano Ducati, sustituirá al lesionado piloto español Alex Márquez en la escudería Gresini durante los dos próximos grandes premios de Italia y Hungría, según informa su equipo.

Por EFE

Alex Márquez sufrió una fuerte y grave caída durante la disputa del Gran Premio de Cataluña en la que se fracturó la clavícula derecha y la vértebra cervical C7, y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de la primera de las lesiones, requiriendo la inmovilización de la zona la segunda.

Así, Michele Pirro sustituirá a Alex Márquez al menos hasta después de la carrera de Hungría, en el nuevo circuito de Balaton Ring, y su regreso podría estar preparado para la siguiente cita, en el trazado de Brno, en la República Checa, el penúltimo fin de semana de junio.