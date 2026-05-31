El británico Evans (Toyota) se impone en Japón y aumenta su ventaja en el Mundial

Evans, copilotado por Scott Martin, aventajó a los franceses Sebastien Ogier y Vincent Landais (Toyota) en 12.8 segundos al termino de los cuatro días de competición, por delante de los fineses Sami Pajari y Marko Salminen (Toyota), terceros a 51.4 de los británicos.

Katsuta fue cuarto en el rally de su país a 1:03.5 de Evans.

El primer clasificado que no pilota un Toyota Yaris fue el francés Adrien Fourmaux, con Adrien Coria a su derecha, quinto con su Hyundai i20 a 02:34.8 de los mejores.

El sueco Oliver Solberg (Toyota), tercero en el Mundial y que partía como uno de los rivales del galés, sufrió un accidente en la especial de Kasagi del sábado, que le dejó sin opciones en la general. Aún así, el nórdico se llevó tres de los parciales del domingo para finalizar 21 en la general. Ogier se impuso en dos de las especiales de hoy y Katsuta en otra.

Evans lidera el Mundial con 151 puntos por 131 de Katsuta, 102 de Solberg, 96 de Pajari y 90 de Ogier.

Por su parte, los españoles Alejandro Cachón y Borja Rozada (Toyota) fueron segundos en la categoría de WRC2 por detrás del búlgaro Nikolay Gryazin y el kirguizo Konstantin Aleksandrov (Lancia).

Cachón es quinto en el campeonato de la segunda categoría del Mundial con 46 puntos por los 56 de Gryazin.