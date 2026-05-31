Raúl Fernández, reconoce un error suyo y pide disculpas a su equipo

"Es un poco raro lo que ha pasado porque cuando he frenado, he frenado en el mismo sitio que ayer, tenía clara la referencia, con una buena salida y no sé por qué, cuando he puesto la segunda para entrar en curva no se ha puesto y cuando no se pone la segunda tienes que tirar más de freno adelante, descargar la rueda trasera", explicó a los medios de comunicación presentes en Mugello.

"Justo Marco, en ese momento, que no es culpa de Marco, ha sido la mía por fiarme de su línea, se ha ido abriendo porque iba de lado y con el rebufo he ido detrás y me he ido recto", añadió el piloto de Aprilia.

"No he exagerado nada, no he hecho nada, simplemente cuando he tocado el freno y he empezado a quitar marcha, la segunda no me ha terminado de entrar, se me ha quedado en tercera y cuando se queda en tercera la moto, he tenido que tirar más del delantero, he descargado la parte trasera, me he puesto de lado y me he ido", insistió Raúl Fernández.

"No puedo decir nada, solo pedir disculpas al equipo, no puedo decir nada de la carrera, he dado todo y creo que por este pequeño error, al final, cuando estás en una categoría en la que los pequeños detalles hacen la diferencia, un error así nos ha perjudicado en la carrera y a partir de ahí he llegado hasta el octavo, aunque ahora he visto que me han quitado una posición por tocarme con Luca -Marini-", señaló Fernández.