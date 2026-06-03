Bezzecchi llega 'crecido' y más líder a un circuito en el que sólo ha ganado Marc Márquez

La victoria de Bezzecchi en Mugello, un sueño de infancia cumplido para el piloto transalpino, seguro que le ha insuflado 'nuevos bríos' para continuar ejerciendo su superioridad en la categoría de MotoGP, en la que Aprilia está demostrando que su crecimiento tecnológico no es 'flor de un día', colocando carrera tras carrera a sus pilotos en lo más alto de la tabla.

Esa eficacia de las Aprilia RS-GP está obligando a Ducati y su ingeniero jefe Luigi 'Gigi' Dall'Igna a esforzarse al máximo para intentar contrarrestar el potencial inicial de los representantes de Noale y ahí es donde entran el italiano Fabio di Giannantonio, o el español Marc Márquez.

Di Giannantonio es el único que ha ganado en la actual temporada con la Ducati Desmosedici GP26 (Cataluña), junto a Alex Márquez (España), que no podrá estar en Hungría al encontrarse pendiente de recuperación tras la fuerte caída que sufrió en Cataluña.

Así, la responsabilidad de hacer frente a la todopoderosa armada Aprilia recaerá en las manos de Fabio di Giannantonio y de Marc Márquez, el único que ha ganado en Hungría, aunque esta afirmación tiene cierto truco pues 2025 fue la primera vez en la que se disputó una carrera del mundial de motociclismo en Balaton Ring.

Quizás en esta ocasión sea demasiado 'temprano' para pensar en una segunda victoria consecutiva en este escenario de Marc Márquez, quien a pesar de completar un gran fin de semana en Italia después de su intervención quirúrgica, quizás se antoje demasiado pronto como para pensar en ganar.

En cualquier caso, a Marc Márquez no se le puede descartar nunca, como tampoco a Marco Bezzecchi, Jorge Martín o Fabio di Giannantonio, en la pelea por el triunfo, en donde también podrían entrar, aunque no lo han conseguido en gran premio en la actual temporada, los españoles Pedro Acosta (KTM RC16), Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) o el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

La historia de Hungría es corta en su escenario de Balaton Ring, por lo que pocas estadísticas se pueden 'aplicar' a la hora de hacer cábalas, si bien la más cierta de todas ellas es que de siete carreras disputadas hasta la fecha cuatro han sido victorias de Marco Bezzecchi, una de Jorge Martín, ambos de Aprilia, y dos para pilotos de Ducati, Alex Márquez, ausente por lesión, y Fabio di Giannantonio.

Tras ellos, siguen sin conseguir los resultados que constaten su 'crecimiento técnico', los pilotos de Honda, el italiano Luca Marini y el español Joan Mir, si bien el satélite y debutante brasileño Diogo Moreira, que probablemente en 2027 sea piloto oficial de la marca del 'Ala Dorada', se dejó ver en las posiciones de cabeza, aunque al final se fuera para atrás en Mugello y acabara décimo.

En cuanto al fabricante austríaco KTM, tienen en el español Pedro 'Tiburón' Acosta a su mejor exponente, pues al surafricano Brad Binder ni se le ve ni se le espera, el español Maverick Viñales ha dado ya muestras de estar muy cerca de su mejor nivel, aunque siguen faltando los resultados, y el italiano Enea Bastianini tampoco consigue terminar carreras.

Mucho peor están las cosas para los representantes de Yamaha, que no consigue hacer competitivo su nuevo proyecto YZR M1 V4 (cuatro cilindros, dos en paralelo y en forma de V), que ene Italia sólo tuvieron al australiano Jack Miller en los puntos y como decimoquinto clasificado.