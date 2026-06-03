González cada vez más sólido líder, Quiles necesita olvidar su 'pinchazo' de Mugello

'Manugas' González está llevando a rajatabla la máxima que apunto no hace mucho de que él sólo hablaría en la pista de si se merece estar en MotoGP o no, y a fuerza de ser sinceros lo está haciendo, pues lleva cuatro podios consecutivos, primero dos segunda posiciones en España y Francia y dos victorias consecutivas en Cataluña e Italia.

González ha demostrado que, independientemente, de cómo le vaya en las sesiones de entrenamientos, cuando llega el momento de la verdad, el momento de disputar el gran premio, siempre está ahí y ese tipo de actitud y aptitud sólo la tienen los grandes campeones.

Aunque la temporada comenzó con la mitad de puntos repartidos en Tailandia, 'Manugas' González ha sabido forjar punto a punto una ventaja que ahora, ante la carrera de Hungría, es ya de 34,5 puntos sobre su inmediato perseguidor, el también español Izan Guevara (Boscoscuro), que en su caso falló en el trazado toscano de Mugello al concluir en una séptima posición la prueba.

Mientras Izan Guevara cumple grandes premios entre altibajos, el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), parece crecer a cada gran premio que pasa, con dos segundas posiciones consecutivas, aunque deberá refrendar esa convicción fuera de Italia, en donde la siempre estridente afición local suele llevar 'en volandas' a sus pilotos hacia las mejores clasificaciones.

En Moto2 no hay nada decidido, salvo la gran regularidad que está mostrando su líder Manuel González, mientras que por detrás de él, suelen estar un nutrido grupo de pilotos que, a la hora de la verdad, acaba sucumbiendo al poderoso influjo de éste.

En esa larga lista de rivales con derecho a casi todo, incluso a aspirar a la victoria, están los españoles Izan Guevara, Daniel Holgado (Kalex), Iván Ortolá (Kalex), que se tuvo que retirar en Mugello cuando aspiraba al triunfo, Alonso López (Kalex), Alex Escrig (Forward) o Daniel Muñoz (Kalex).

Además de, Celestino Vietti, el australiano Senna Agius (Kalex), el hispano colombiano David Alonso (Kalex) -vencedor de la primera edición de la carrera húngara-, el neerlandés Collin Veijer (Kalex), el checo Filip Salac (Kalex), el belga Barry Baltus (Kalex) o el turco Deniz Öncü (Boscoscuro).

Máximo Quiles necesita enmendar su ligero 'pinchazo' de Mugello y la verdad es que la oportunidad se la pintan calva, pues el murciano ya venció en Hungría en la primera edición de la carrera en Balaton Ring, aunque como siempre serán muchos los aspirantes al podio y la victoria en la más pequeña de las categorías.

En Mugello venció por primera vez un joven piloto de 17 años, el español Brian Uriarte (KTM) y lleva 'llamando a esa puerta' desde hace tiempo otra joven promesa que todavía no sabe lo que es ganar, el español Álvaro Carpe (KTM), que acumula dos segundas posiciones consecutivas.

Pero ellos no serán los únicos aspirantes pues el malasio Hakim Danish (KTM) no hace más que sorprender gran premio tras gran premio por su rendimiento y ya en Mugello pisó el tercer peldaño del podio e incluso lideró la carrera en más de una ocasión.

A esa lista hay que unir al español Adrián Fernández (Honda), que siempre está ahí, aunque todavía no ha logrado ninguna victoria en lo que va de temporada, a su compatriota David Almansa (KTM), que a pesar de conseguir la 'pole position' en Italia, no pudo disputar la carrera por una infección de ganglios que le llevó al hospital de Borgo San Lorenzo.

Con ellos deben estar los también españoles David Muñoz (KTM), Joel Esteban (KTM) o Jesús Ríos (Honda), el indonesio Veda Pratama (Honda), los hispano argentinos Marco Morelli (KTM) y Valentín Perrone (KTM), los italianos Guido Pini (Honda) y Matteo Bertelle (KTM), o incluso el británico Eddie O'Shea (Honda), quien llego a liderar por algunos instantes la carrera italiana.