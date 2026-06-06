Àlex Palou logra la 'pole' en St. Louis, su cuarta seguida

Palou (Chip Ganassi Racing) completó dos vueltas a las 1,25 millas del óvalo corto del circuito World Wide Technology Raceway con una velocidad media de 174,353 millas por hora, por delante de los estadounidenses David Malukas y Kyle Kirkwood.

Malukas (Team Penske) promedió 173,244 millas por hora y Kirkwood (Andretti Global) 173,206.

"Mi coche iba sobre raíles hoy. Ha sido increíble. Es el circuioto donde más he sufrido hasta ahora, ojalá podamos cambiar eso mañana. De verdad no esperaba conseguir la 'pole' aquí hoy", dijo Palou, que nunca ha ganado en St. Louis.

Palou lidera el campeonato con 327 puntos tras la disputa de ocho pruebas, cuatro de ellas ganadas por el catalán, seguido por Kirkwood con 265 y Malukas con 248, precisamente sus dos perseguidores este domingo.