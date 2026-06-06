Automovilismo
06 de junio de 2026 a la - 17:25

Formación de salida del Gran Premio de Mónaco

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Redacción deportes, 6 jun (EFE).- Formación de salida del Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el circuito urbano trazado en las calles del principado de la Costa Azul:

Por EFE