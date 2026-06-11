Antonelli llega líder destacado a Montmeló, sede del primer GP de Barcelona-Cataluña

Antonelli, con 19 años el líder más joven de todos los tiempos, que brilló en Mónaco, donde logró su quinta victoria seguida, entra en Montmeló con 156 puntos, 66 más que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), segundo en el principado de la Costa Azul. En la prueba más icónica del año, con final alocado, que el francés Isack Hadjar (Red Bull) concluyó tercero.

El piloto de moda de la F1 se confirmó el pasado fin de semana al firmar la 'pole' más joven de la historia del Gran Premio de Mónaco, en la calificación más importante del año; sólo un día antes de convertirse en el ganador de menor edad en las calles de Montecarlo. El tercer italiano en lograrlo. Exactamente 22 años después de que lo hiciese por última vez Jarno Trulli.

Kimi gestionó con maestría y con un aplomo impropio de su edad el caos en el que se convirtió el final de una prueba que tuvo dos coches de seguridad, dos resalidas -una desde parrilla, tras una bandera roja-, un par de accidentes -uno de ellos el de ídolo local, Charles Leclerc (Ferrari)-, siete abandonos -destacando el del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que se quedó 'clavado' en la salida- e innumerables sanciones.

Una de esas penalizaciones -confirmada un par de horas después del final de la prueba- provocó que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que había cruzado décimo la meta, le cediera esa plaza al español Fernando Alonso (Aston Martin), que logró, a bordo de un AMR26 muy deficiente, el primer punto del año para la escudería de Silverstone.

Antonelli, que era un bebé -aún no había cumplido dos meses- cuando el doble campeón mundial asturiano festejaba, en octubre de 2006, su segundo título, en Sao Paulo (Brasil), no sólo le ha ganado el pulso interno en Mercedes a su compañero, el inglés George Russell; tercero en el Mundial, a 68 puntos, y que en Mónaco se quedó fuera de los puntos tras recibir un par de penalizaciones. También confirmó que su jefe de equipo y mentor, el austriaco Toto Wolff, no se equivocó cuando el año pasado puso a su disposición una de las 'flechas plateadas' y le dio rango de piloto oficial.

Kimi no sólo pilota el mejor coche (Mercedes comanda asimismo el campeonato de constructores, con 244 puntos, 79 más que Ferrari). Cuenta, además, con la inestimable ayuda de uno de los mejores ingenieros de pista de todos los tiempos, Peter Bonnington -más conocido como 'Bono'-, que festejó seis Mundiales y 84 victorias junto a su compatriota Hamilton en los doce años que compartieron en la escudería alemana. Algo que no le quita mérito alguno al joven boloñés.

El Mundial es largo y las estadísticas están para romperlas, pero éstas indican que en toda la historia de la F1, ningún piloto que haya ganado cinco carreras seguidas dejó de anotarse posteriormente el título. El primero de ellos, en 1952, fue otro italiano, Alberto Ascari. El último hasta la fecha, Verstappen: en 2023.

Antonelli aspira a ser el décimo. Y con esa intención, sin descartar una sexta victoria seguida, llega al Circuit de Barcelona-Catalunya, del que es embajador Alonso, en una interminable segunda juventud a los 44 años. El astro astur logró en la pista de las afueras de la Ciudad Condal -de 4.657 metros y 14 curvas- dos de sus 32 victorias en la categoría reina: en 2006, el año que revalidó título; y en 2013, cuando festejó el hasta ahora último de sus triunfos en Fórmula Uno.

Su compatriota Carlos Sainz (Williams) fue uno de los que no acabó en Mónaco. Bajando Loews, después de la resalida parada, fue golpeado por el alemán Nico Hülkenberg (Audi) y por el argentino Franco Colapinto (Alpine), que en el principado mediterráneo, donde fue decimocuarto, vio frenada su buena racha; después de concluir séptimo en Miami (EEUU) y sexto, su mejor resultado en la F1, en Canadá.

El bonaerense, de 22 años, es duodécimo en la general, con 15 puntos. Nueve más que el madrileño, de 31, decimocuarto en un Mundial que, por primera vez desde 2012 -cuando Valencia albergó el GP de Europa, que ganó Alonso- tendrá dos pruebas en España. El Gran Premio que lleva el nombre del país se disputará en Madrid el fin de semana del 13 de septiembre.

'Checo', de 36 años, subcampeón del mundo hace tres y que, tras uno fuera, regresó éste a la categoría reina, estaba completando, de lejos, el mejor fin de semana del año, con una escudería recién incorporada al campeonato y que esta temporada sólo pretende adaptarse a la categoría. El bravo piloto tapatío estuvo a punto de sumar su primer punto, pero, doblemente penalizado, acabó decimoquinto y sigue con su casillero a cero.

En Montmeló, donde este viernes arrancarán los entrenamientos libres, se rodará con neumáticos de la gama de compuestos intermedia, es decir: los C2 (duros, reconocibles por la raya blanca), los C3 (medios, raya amarilla) y los C4 (blanda, roja). Los ensayos se completarán el sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical. Prevista a 66 vueltas, para completar un recorrido de 307,2 kilómetros; que decidirá el primer ganador de la historia del Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

Pase lo que pase en el Circuit -donde nadie ha ganado tantas veces (seis) como los dos séptuples campeones mundiales, el alemán Michael Schumacher y Sir Lewis; y donde el año pasado se impuso el último ganador del certamen, el inglés Lando Norris (McLaren)-, Antonelli no sólo seguirá siendo líder: también saldrá encabezando la general del Red Bull Ring de Spielberg: sede del siguiente Gran Premio, el de Austria, el último fin de semana de este mes.