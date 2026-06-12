El circuito de Silverstone vuelve en 2027 al Mundial de Resistencia

"El regreso de las 6 Horas de Silverstone la próxima temporada marca un hito importante para el campeonato. Silverstone es un escenario con un rico legado en las carreras de resistencia, y su retorno refleja tanto el crecimiento continuo del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA como el creciente atractivo global de nuestro deporte", dijo Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA, en el comunicado oficial.

Por su parte, el CEO del Campeonato Mundial de Resistencia, Frédéric Lequien, resaltó que es "el momento adecuado para ampliar el calendario" y que, con el retorno a Silverstone, se marca la vuelta a "un circuito con un historial de carreras emocionantes y que atrae a grandes multitudes, ofreciendo a los competidores un tremendo desafío y complementando a la perfección las ocho sedes existentes".

La nueva campaña arrancará con un prólogo en el Circuito Nacional de Lusail (Catar) el 21 y el 22 de marzo, y seguirá allí el día 27 del mismo mes con la disputa de 1.812 kilómetros en ese país.

Será el paso previo al salto a Europa con tres carreras de seis horas en el circuito italiano de Imola (11 de abril), el ya citado de Silverstone (25 de abril) y el belga de Spa-Francochamps (15 de mayo); y las míticas 24 horas de Le Mans en Francia (12 y 13 de junio).

El curso se completará con las 6 horas de Sao Paulo, en Brasil, el 11 de julio; con el Lone Stars Le Mans del Circuito de las Américas en Austin, en Estados Unidos, el 12 de septiembre; con las 6 horas de Fuji, en Japón, el 26 de septiembre; y con las 8 horas de Baréin el 6 de noviembre.