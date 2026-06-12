Norris lidera el segundo libre de Montmeló por delante de Russell y Piastri

En la mejor de sus 30 vueltas, Norris cubrió, con neumático blando, los 4.657 metros de la pista barcelonesa en un minuto, 15 segundos y 426 milésimas, sólo nueve menos que su compatriota George Russell (Mercedes) y con 57 de ventaja sobre su compañero, el australiano Oscar Piastri (McLaren), que marcaron el segundo y el tercer tiempo, respectivamente.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), marcaron el decimocuarto y el vigésimo primer tiempo, respectivamente. El primero, que dio 29 vueltas, invirtió, en la mejor de ellas, un segundo y 594 milésimas más que Lando; del que se quedó a tres segundos y ocho décimas , en el mejor de sus 21 giros, el doble campeón mundial asturiano, en la pista en la que festejó dos de sus 32 victorias en la F1.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) se inscribió decimoquinto en la tabla de tiempos, a un segundo y 625 milésimas del tiempo de Norris, en el más veloz de sus 30 giros .

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que no rodó en el entrenamiento matinal, repitió 34 veces el trazado barcelonés y, en su mejor vuelta se quedó -al igual que todos, con las gomas blandas- a tres segundos y 835 milésimas de Russell, con el vigésimo crono de la sesión.