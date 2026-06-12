Norris: "No ha sido perfecto, pero hemos dado un paso en la dirección correcta"

"Hoy ha sido un viernes razonable. No ha sido perfecto, pero hemos dado un paso en la dirección correcta", comentó Norris, campeón del mundo y ganador en Montmeló el año pasado; que mejoró en nueve milésimas el crono de su compatriota George Russell (Mercedes).

"El calor y el viento lo hicieron duro para todos, por lo que no hay nadie que se sienta del todo a gusto ahí afuera, pero nuestra base es más fuerte en comparación a pruebas previas", manifestó Norris, nacido hace 26 años en Bristol, que cuenta once victorias y 45 podios en la categoría reina.

"Estamos en un circuito que nos viene mejor y el coche está operando en una ventana (de rendimiento) muy diferente, algo que es alentador", opinó.

"Con miras a la calificación, parece que estamos con los equipos con los que pretendemos luchar. Trabajaremos durante la noche para encontrar algo más; y si lo conseguimos, deberíamos estar en una buena posición para optimizarlo todo", apuntó Norris este viernes en el Circuit de Barcelona-Catalunya.