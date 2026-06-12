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12 de junio de 2026 a la - 09:45

Russell marcó el mejor tiempo en el primer libre de Montmeló

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Redacción deportes, 12 jun (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló.

Por EFE

En su mejor vuelta, Russell cubrió, con neumático blando, los 4.657 metros de la pista barcelonesa en un minuto, 16 segundos y 363 milésimas, 203 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren) y con 520 de ventaja sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que marcaron el segundo y el tercer tiempo, respectivamente.

Los españoles Carlos Sainz (Williams), a un segundo y nueve décimas, y Fernando Alonso (Aston Martin), a tres segundos y siete décimas, firmaron el decimotercer y el decimonoveno tiempo, respectivamente.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) se inscribió décimo en la tabla de tiempos, a un segundo y medio del tiempo de Russell, en una sesión en la que participaron siete pilotos jóvenes y en la que no rodó el mexicano Sergio Pérez, cuyo Cadillac pilotó el estadounidense Colton Herta.

El segundo entrenamiento libre arrancará a las 17:00 horas (15:00 horas GMT).