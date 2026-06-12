Russell, por delante de Piastri y Leclerc en el primer libre de Montmeló

En la mejor de sus 27 vueltas, Russell cubrió, con neumático blando, los 4.657 metros de la pista barcelonesa en un minuto, 16 segundos y 363 milésimas, 203 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren) y con 520 de ventaja sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que marcaron el segundo y el tercer tiempo, respectivamente.

Los españoles Carlos Sainz (Williams), que dio 27 vueltas y se quedó a un segundo y nueve décimas, y Fernando Alonso (Aston Martin), a tres segundos y siete décimas en el mejor de sus 23 giros, firmaron el decimotercer y el decimonoveno tiempo, respectivamente, de una sesión en la que todos marcaron sus mejores cronos con las gomas blandas.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) se inscribió décimo en la tabla de tiempos, a un segundo y medio del tiempo de Russell, en un ensayo en el que participaron hasta siete pilotos jóvenes y en el que no rodó el mexicano Sergio Pérez, cuyo Cadillac pilotó el estadounidense Colton Herta.

El danés Fred Vesti se subió al Mercedes del italiano Andrea Kimi Antonelli -líder destacado del certamen, que viene de ganar en Mónaco, donde logró su sexta victoria seguida- y el sueco-bosnio Dino Beganovic al Ferrari del séptuple campeón mundial Lewis Hamilton, mientras que el italiano Leonardo Fornaroli pilotó el McLaren del inglés Lando Norris, último campeón del mundo.

El japonés Ayumu Iwasa rodó con el Red Bull del francés Isack Hadjar y el estonio Paul Aron lo hizo con el Audi del alemán Nico Hülkenberg. El británico Luke Browning lo iba a hacer con el Williams del tailandés Alex Albon, pero no llegó a salir a pista.

Fornaroli fue el que mejor tiempo marcó de todos los pilotos noveles. Logró el quinto crono de la sesión, a ocho décimas y media de Russell, del que se quedó, con el cuarto registro, a 68 centésimas, el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), en un entrenamiento que discurrió sin mayores incidencias y que concluyó con 29 grados centígrados ambientales y 49 en el asfalto.

El segundo entrenamiento libre arrancará a las 17:00 horas (15:00 horas GMT).