13 de junio de 2026 a la - 11:25
Alonso y 'Checo' Pérez, eliminados en la primera ronda (Q1) de la calificación
Redacción deportes, 13 jun (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo, con el vigésimo segundo tiempo, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el decimonoveno, quedaron eliminados este sábado en la primera ronda de la calificación (Q1) para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló.
El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático blando, los 4.657 metros del circuito catalán, en un minuto, 15 segundos y 625. milésimas, 92 menos que su compatriota George Russell (Mercedes) y con 339 de ventaja sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) .
La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación.