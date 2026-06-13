Alonso y 'Checo' Pérez, eliminados en la primera ronda (Q1) de la calificación

Redacción deportes, 13 jun (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo, con el vigésimo segundo tiempo, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el decimonoveno, quedaron eliminados este sábado en la primera ronda de la calificación (Q1) para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló.