Russell logra la 'pole', Hamilton en primera fila y Antonelli sale tercero en Montmeló

Russell, de 28 años, logró la décima 'pole' de su carrera -la tercera del año- al dominar la calificación, en cuya tercera y decisiva ronda cubrió, con el neumático blando, los 4.657 metros del circuito catalán en un minuto, 14 segundos y 679 milésimas, 64 menos que el séptuple campeón del mundo -que sale segundo- y con 319 de ventaja sobre Antonelli, líder destacado del Mundial.

El inglés Lando Norris (McLaren), último ganador en el Circuit y que defiende título, marcó el cuarto crono y acompañará a Antonelli en la segunda fila de la parrilla. Una por delante de la que ocuparán los dos pilotos de Red Bull: el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen -quinto- y el francés Isack Hadjar.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) arrancará decimotercero, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) lo hará desde la decimonovena posición. En cuanto a los españoles, Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) arrancarán decimosexto y el vigésimo segundo, respectivamente EFE