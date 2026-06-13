Sainz: Optimizamos lo que teníamos para entrar en la Q2, que es donde estamos aquí

"Optimizamos todo lo que teníamos hoy y logramos nuestro objetivo de clasificarnos para la Q2, lo cual refleja fielmente cuál es nuestro nivel en este circuito. Usamos todos nuestros neumáticos nuevos en la Q1, lo que nos dejó con poco margen de mejora en la Q2, así que no fue posible mejorar la decimosexta plaza", apuntó el talentoso piloto madrileño, de 31 años, con cuatro triunfos y 29 podios en la Fórmula Uno, en la que disputa su duodécima temporada, la segunda en Williams.

"Afrontaremos la carrera de mañana con la mente despejada, ya que sabemos que aquí puede pasar cualquier cosa. En cuanto a ritmo puro se refiere, los puntos no están al alcance, pero este circuito es muy exigente y la estrategia puede marcar la diferencia", indicó Sainz, que tuvo que abandonar en Mónaco el pasado domingo; y que, con tres novenos puestos, ocupa el decimocuarto puesto del Mundial, con seis puntos.

"Estaremos atentos para aprovechar cualquier oportunidad que se presente. Ha sido un fin de semana complicado hasta ahora, pero sentir el apoyo de la afición española ha sido increíble; y mañana lo daré todo", indicó el español de la escudería de Grove este sábado en el Circuit de Barcelona-Catalunya.