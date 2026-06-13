Sainz y Colapinto, eliminados en la segunda ronda (Q2) de la calificación

Redacción deportes, 13 jun (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), con el decimosexto tiempo, y el argentino Franco Colapinto (Alpine), con el decimotercero, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló.