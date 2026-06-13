13 de junio de 2026 a la - 11:45
Sainz y Colapinto, eliminados en la segunda ronda (Q2) de la calificación
Redacción deportes, 13 jun (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), con el decimosexto tiempo, y el argentino Franco Colapinto (Alpine), con el decimotercero, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló.
El inglés George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático blando, los 4.657 metros del circuito catalán en un minuto, 15 segundos y 228 milésimas, 53 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 67 de ventaja sobre su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder destacado del Mundial.
La tercera ronda (Q3) se disputará a continuación.