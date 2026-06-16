Bezzecchi y Martín afrontan la cita checa con optimismo

"Estoy muy contento de ir a Brno, un circuito fantástico donde pilotar la RS-GP26 tiene un encanto especial", señala Bezzecchi en la nota de prensa difundida este martes por su escudería, en la que dice estar "muy feliz de volver a ver" al equipo.
"Después del domingo en Balaton, que fue un poco duro para todo el equipo, tengo muchas ganas de reencontrarme con ellos y pasar un buen fin de semana, trabajando bien juntos", explica.
Martín asegura que Brno es un circuito que le gusta y lo califica de "uno de los más emblemáticos del campeonato", si bien reconoce que no estará "al ciento por ciento" de su forma física.
"Pero, sin duda, estaré presente mentalmente, y me aseguraré de que esto me aporte el valor añadido necesario para tener un buen fin de semana", aseveró.
"He estado entrenando mucho estos últimos días y trabajando con el equipo para preparar el gran premio, así que tengo muchas ganas de empezar", afirma Martín.