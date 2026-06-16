Automovilismo
16 de junio de 2026 a la - 05:40

Bezzecchi y Martín afrontan la cita checa con optimismo

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Redacción deportes, 16 jun (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi y el español Jorge Martín, primero y segundo en la clasificación del Mundial de MotoGP, respectivamente, afrontan con optimismo la cita del próximo fin de semana, el Gran Premio de la República Checa de MotoGP en el circuito de Brno.

Por EFE

"Estoy muy contento de ir a Brno, un circuito fantástico donde pilotar la RS-GP26 tiene un encanto especial", señala Bezzecchi en la nota de prensa difundida este martes por su escudería, en la que dice estar "muy feliz de volver a ver" al equipo.

"Después del domingo en Balaton, que fue un poco duro para todo el equipo, tengo muchas ganas de reencontrarme con ellos y pasar un buen fin de semana, trabajando bien juntos", explica.

Martín asegura que Brno es un circuito que le gusta y lo califica de "uno de los más emblemáticos del campeonato", si bien reconoce que no estará "al ciento por ciento" de su forma física.

"Pero, sin duda, estaré presente mentalmente, y me aseguraré de que esto me aporte el valor añadido necesario para tener un buen fin de semana", aseveró.

"He estado entrenando mucho estos últimos días y trabajando con el equipo para preparar el gran premio, así que tengo muchas ganas de empezar", afirma Martín.