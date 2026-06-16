Fabio di Giannantonio dice de Brno que es "un circuito increíble"

"Me encanta el circuito de Brno, sin duda muy diferente a los últimos en los que hemos corrido", comenta el piloto italiano, que dice tener "muchas ganas de volver a la pista" para poder demostrar su "potencial".

"El objetivo en la República Checa es luchar de nuevo por la victoria", afirma en la nota de prensa de su equipo Fabio di Giannantonio, quien ha reconocido que durante los días de descanso que ha tenido se ha sometido a una cirugía para curar el dedo que se lesionó al caerse en Barcelona.

"No estamos al ciento por ciento con el dedo, pero estoy listo para Brno, donde llegamos entre los tres primeros y con mucha confianza", explica 'Diggia', quien asegura estar "trabajando muy bien" y que deben "seguir así", además de estar "listo para afrontar este fin de semana".