Holgado, con "ganas" en un circuito que le gusta, Alonso necesita "más información"

Holgado, quinto en la clasificación del Mundial de Moto2, explica en la nota de prensa difundida este martes por su equipo que Brno es un circuito que le gustó mucho el año pasado, aunque recuerda que ya había competido allí anteriormente.

"Pude ser bastante competitivo, pero este año la historia cambia", y comenta las razones, pues es importante "seguir concentrado y ser muy constante" para mantenerse entre los cinco primeros".

"Mi objetivo es seguir construyendo con el equipo y ser un poco más rápido", recalca Holgado, que asegura que lo conseguirá si va "poco a poco" y "centrado" en su trabajo.

Para el campeón del mundo de Moto3 en 2024, David Alonso, el circuito de Brno es "un trazado totalmente diferente al de Hungría, bastante largo", con lo cual "no hay que desperdiciar ni una vuelta".

Además, recuerda que el año pasado compitió allí por primera vez, por lo que tiene "pocos kilómetros hechos en esta pista" y necesitará "toda la información" que pueda recoger.

Y reconoce en la nota del equipo que tiene que tratar de ser "lo más competitivo posible con el neumático nuevo", que es donde puede tener "más margen de mejora", ya que es lo que más le puede "ayudar en carrera”.